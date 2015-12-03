​Petkim Holding учредил новую компанию

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Petkim (PetroKimya) Holding A.Ş., расположенный в регионе Алиага города Измир (Турция), учредил новую компанию под названием Petkim Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Petkim Specialities).

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте холдинга. Компания будет производить высокотехнологичную пластиковую и химическую продукцию. Холдинг владеет 100% акций компании.

Генеральный директор Petkim Holding Садеддин Горгуд сообщил, что, помимо имеющихся инвестиций, в новую компанию будет дополнительно вложено 5 млн. долларов.

Он отметил, что активы фабрики по производству пластика мощностью 14 тыс. тонн, входящей в состав холдинга, будут использоваться в Petkim Specialities. Кроме того, с помощью нового оборудования мощностью 10 тыс. тонн производственная мощность Petkim Specialities достигнет 24 тыс. тонн.

С.Горгуд отметил, что доля инженерного пластика в сфере пластиковой промышленности, общий оборот которой равен 17 млрд. долларов, составляет 4-5%: "В данном секторе рынка Турции преобладают импортные товары, поэтому занятие этой ниши компанией Petkim имеет важное значение".

Отметим, что на проведенном 30 мая 2008 года аукционе SOCAR/Turcas Enerji A.Ş. приобрела 51%-ный пакет акций Petkim Holding за 2,04 млрд. долларов. 30 марта 2012 года Socar Turkey Enerji A.Ş и SOCAR International DMCC OGG приватизировали еще 10,32% акций нефтехимического холдинга Petkim. После покупки акций доля SOCAR в Petkim достигла 61,32%, остальные 38,68% размещены на Стамбульской фондовой бирже. С 30 мая 2012 года SOCAR продолжает деятельность в Турции под названием SOCAR Turkey Enerji A.Ş.