Petkim достиг рекордной маржи прибыли

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Первая и единственная нефтехимическая компания Турции Petkim Holding добилась в 2016 году наиболее высоких финансовых показателей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Petkim, компания завершила 2016 год с прибылью 732 млн лир (199 млн долларов), а маржа чистой прибыли (отношение разницы между доходами и себестоимостью к объему продаж) составила 16. Напомним, что по итогам 2015 года этот показатель был равен 14.

За отчетный период доходы Petkim составили 4,533 млрд лир (1,22 млрд долларов). Балансовая прибыль компании по сравнению с 2015 годом выросла на 33,4% - до 958 млн лир (257 млн долларов), маржа балансовой прибыли выросла с 16 до 21. Тем самым, компания достигла рекордной маржи прибыли.