Petkim дополнительно произвел 400 тыс. тонн продукции в этом году

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В этом году дополнительные объемы производства продукции на нефтехимическом комплексе Petkim составили 400 тыс. тонн.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Petkim Holding, основная доля в которой принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), Анар Мамедов в программе "Piyasa hattı" на канале Bloomberg HT.

По его словам, производственные мощности Petkim используются на 97%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 89%.

Он отметил, что этот год был очень успешным для Petkim и основной целью на следующий год является сохранение успешных результатов этого года: "В следующем году ожидается больше рисков. Прогнозируются колебания цен на нефтехимическую продукцию. Наша цель - быть независимой от рыночных условий".

Генеральный директор сказал, что нефтеперерабатывающий завод STAR, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, окажет положительное влияние на Petkim: "В настоящее время мы закупаем примерно 2 млн тонн нафты. После запуска производства на заводе STAR, предприятие полностью удовлетворит спрос Petkim на сырье. Это позволит нам увеличить инвестиционные вложения. Мы считаем, что 2018 год будет успешным".

А.Мамедов затронул также план по эмиссии евробондов на 500 млн долларов, необходимых для покупки акций STAR: "Мы хотим, чтобы Petkim Holding был представлен в правлении STAR, хотим иметь право голоса в STAR. Пока рано говорить, о какой доле идет речь".