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    ​Перевозка продукции из Азербайджана в Россию будет упрощена

    В ближайшие дни ожидается подписание документа

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Перевозка сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию будет упрощена.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного Таможенного Комитета Айдын Алиев.

    По словам председателя комитета, между Азербайджаном и Россией будет упрощена процедура поставок сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.

    "В связи с этим, в ближайшие дни ожидается подписание документа. Документы полностью готовы. Вопрос согласован с Российской стороной. Остается только подписание. В ближайшие дни по этому поводу будет принято решение и будет подписан документ", - сказал Айдын Алиев.

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