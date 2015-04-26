​Перевозка продукции из Азербайджана в Россию будет упрощена

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Перевозка сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию будет упрощена.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного Таможенного Комитета Айдын Алиев.

По словам председателя комитета, между Азербайджаном и Россией будет упрощена процедура поставок сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.

"В связи с этим, в ближайшие дни ожидается подписание документа. Документы полностью готовы. Вопрос согласован с Российской стороной. Остается только подписание. В ближайшие дни по этому поводу будет принято решение и будет подписан документ", - сказал Айдын Алиев.