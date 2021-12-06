Переговоры с потенциальными резидентами Агдамского промпарка находятся на завершающей стадии

Переговоры с 4 компаниями, желающими стать резидентами Агдамского промышленного парка, принадлежащего Министерству экономики Азербайджана, находятся на завершающей стадии.

Переговоры с 5 компаниями, желающими стать резидентами Агдамского промышленного парка, принадлежащего Министерству экономики Азербайджана, находятся на завершающей стадии.

По сообщению Report, об этом заявил заместитель министра Сахиб Алекперов на научно-практической конференции "Возможности инновационного экономического развития освобожденных от оккупации территорий".

Он также напомнил, что в парке завершена организация социальной зоны: "Здесь созданы офис контейнерного типа для резидентов , общежитие, медицинский пункт, аптека, магазин, столовая, проложены асфальт, дорога, водовод. В освещении используются панели, питающиеся от солнечной энергии".

Заместитель министра отметил, что 76 гектаров или 40% территории Агдамского промышленного парка очищены от мин.