​Переговоры по привлечению долгосрочного кредита на строительство карбамидного завода в Азербайджане завершатся в середине года - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Переговоры с корейским Eximbank относительно привлечения долгосрочного кредита под государственные гарантии на финансирование проекта строительства в Сумгайыте карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) стартуют в конце апреля-начале мая. Как передает Report, об этом сообщил директор карбамидного завода Хаял Джафаров.

Х.Джафаров отметил, что в ближайшие две недели ожидается визит представителей Eximbank в Азербайджан.

"После этого планируется начать переговоры. Также направлено обращение по поводу получения государственных гарантий. Процесс предположительно продлится 3-4 месяца и приблизительно в середине этого года будут получены госгарантии и средства для завершения финансирования проекта", - добавил он.

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Что касается суммы кредита, директор завода отметил, что общие расходы пока не уточнены.

"Стоимость подписанного с Samsung Engineering контракта по инжинирингу, поставкам и строительству составляет 498 млн. евро. Первоначальная сумма кредита от Eximbank равна 150 млн. евро. С учетом данных средств, налогов, строительных работ, инфраструктурных работ (газопроводы, водопроводы) примерная стоимость проекта рассчитана в объеме 910-920 млн. евро. Примерно 200 млн. евро из этой суммы вычитается на соответствующие налоги. Это примерная оценка. Инженерные работы на производственной площади завода завершены, ведутся работы по проектированию газопроводов и водопроводов. Их точная стоимость пока не известна", - отметил Х.Джафаров.

Директор также добавил, что работы идут по графику. По его словам, после завершения механических работ стартуют работы по запуску в эксплуатацию. Они продлятся 3-4 месяца, после чего в начале 2018 года завод будет запущен в эксплуатацию.