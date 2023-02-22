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Пентагон выделил средства на разработку напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

Пентагон выделил средства на разработку напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя Минобороны США заключило контакт на $1,5 млн с компанией New Frontier Aerospace на разработку гиперзвукового ракетного двигателя Mjölnir, напечатанного на 3D-принтере.
Промышленность
22 февраля 2023 г. 05:36
Пентагон выделил средства на разработку напечатанного на 3D-принтере ракетного двигателя

Минобороны США заключило контакт на $1,5 млн с компанией New Frontier Aerospace на разработку гиперзвукового ракетного двигателя Mjölnir, напечатанного на 3D-принтере.

Как передает Report со ссылкой на издание United Press International, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что компания планирует завершить разработку технологии 3D-печати, выдерживающей воздействие огня, и провести испытания двигателя в мае 2024 года.

В перспективе двигатель Mjölnir планируется использовать для создания гиперзвуковых самолетов, способных перевозить "грузы и пассажиров в любой аэропорт мира менее чем за два часа".

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