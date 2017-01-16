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    Партнеры фармацевтического завода Caspian Pharmed подписали соглашение

    Сегодня в Баку заложили фундамент фармацевтического завода

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку на церемонии закладки фундамента фармацевтического завода Caspian Pharmed на территории промышленного парка Пираллахи подписано соглашение между партнерскими компаниями.

    Как сообщает Report, соглашение подписали акционеры Caspian Pharmed – иранская TPICO (49%), азербайджанская Azersun Holding (26%) и Азербайджанская инвестиционная компания (25%).

    Отметим, что проект состоит из трех этапов. На первоначальном этапе планируется организовать производство таблеток и капсул, на втором этапе – ампул и флаконов, на третьем этапе – антибиотиков. Первоначальная производственная мощность завода составит 200 млн таблеток и капсул в год, 84 наименований лекарств с 54 действующими веществами.

    Наряду с этим, иранская компания получила статус резидента промышленного парка Пираллахи.

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