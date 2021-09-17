Парк, объединивший науку и высокие технологии – РЕПОРТАЖ

Над территорией пролетают беспилотники, во двор часто въезжают и выезжают большегрузы. Из-за высоких заборов складывается впечатление, что это какой-либо объект специального назначения, в действительности же - Парк высоких технологий (ПВТ) Национальной ак

Над территорией пролетают беспилотники, во двор часто въезжают и выезжают большегрузы. Из-за высоких заборов складывается впечатление, что это какой-либо объект специального назначения, в действительности же - Парк высоких технологий (ПВТ) Национальной академии наук Азербайджана.

Он создан на основе распоряжения президента страны от 8 ноября 2016 года. ПВТ создан с целью проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ для разработки и совершенствования высоких технологий, формирования инфраструктуры и материально-технической базы для применения (коммерциализации) их результатов в промышленности, сфере услуг и пр.

В настоящее время резидентами парка являются ООО "Опытно-промышленный завод НАНА", ООО "Парк науки и технологий", ООО Millers Oils Azerbaijan, ООО Azeltech, ООО Buta Armor, ООО INKOR, Научно-производственное объединение Ashgar, ООО Buta Armor Technologies, ООО "Бакинское полимерное производство", ООО Dadash-N, ООО AZCOSMETICS GROUP, ООО TAK NOOSH GROUP, ООО PROLINE CHEMICALS, ООО AZOIL Industry.

Генеральный директор Парка высоких технологий Васиф Аббасов отметил, что создание парка является одним из шагов на пути развития науки и инноваций в стране:

"Между резидентами технопарка и институтами академии существует тесное сотрудничество. Так, коммерческие патенты на изобретения, авторами которых являются ученые институтов НАНА, внедряются в Парке высоких технологий. Сотрудничество резидентов и институтов служит не только получению доходов предпринимателями, но и научно-техническому прогрессу".

По его словам, резиденты парка получают льготы, что является стимулом для развития производства: "Компаниям, получившим статус резидентов технопарка, предоставляются соответствующие льготы. Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет.

Кроме того, они освобождаются от уплаты налога на импорт техники, технологического оборудования и установок сроком на 7 лет. Кроме того, резиденты ПВТ обеспечены коммунальными услугами, включая газ, отопление, связь, электричество, вода и канализация. Это создает условия для более эффективной деятельности предпринимателей".

Исполнительный директор ПВТ Заур Нахматов отметил, что в Технопарке общей площадью 20 гектаров созданы равные условия для всех резидентов. Мы ознакомились с деятельностью первого и крупнейшего резидента технопарка - Опытно-промышленного завода (ОПЗ) НАНА.

Завод был создан в 1974 году на базе Ахмедлинской экспериментальной базы Института нефтехимических процессов. Отметим, что ОПЗ НАНА является первым и единственным такого рода опытно-испытательным предприятием в Азербайджане. Встретивший нас на территории предприятия, исполнительный директор завода Сахавет Рустамов рассказал, что в настоящее время на заводе производится более 80 видов продукции: "Наш ассортимент включает полусинтетические, минеральные, трансмиссионные, гидравлические, промышленные масла, смазочные материалы. Пока продукция не экспортируется, но может быть реализована на заказ".

На вопрос почему на складе ОПЗ отсутствует полностью синтетических масел, используемых в двигателях новых автомобилей, было отмечено, что имеются все возможности для производства этих масел: "Но для использования масел в автомобилях разных марок нужно получить лицензии от компаний, производящих эти автомобили. А это, естественно, требует определенных финансовых затрат".

В Центре стратегических научно-аналитических испытаний ПВТ НАНА мы пообщались с главным специалистом компании Intertek Azeri LTD Фамилем Мамедовым. Предоставив информацию о лабораторных установках, он сказал, что из нефти здесь также можно получить бензины марок АИ-92 и АИ-95: "В этой установке, идет фракционная дистилляция нефти и нефтепродуктов. При фракционной дистилляции нефть получаются отдельные фракции бензина, керосина, дизеля, мазута, масел. Время проведения теста на каждую фракцию занимает около 12 часов. На первом этапе получают фракции бензина.

Далее система охлаждается и снова нагревается, и начинается этап получения керосина, затем дизеля и мазута. Из мазута под вакуумом получают различные фракции масел. В остатке получают гудрон, который используется для получения асфальтобетонной смеси.

Это мини-модель завода. Если покупатель хочет закупить нефть, он предоставляет нам ее образец, в лаборатории анализируется каждая фракция, определяются ее количественные и качественные показатели. Можно даже определить, бензин какой марки - АИ-92 или АИ-95 будет получен из этой нефти".

Одним из интересных предприятий на территории технопарка является ООО TAK NOOSH GROUP, занимающееся производством чипсов. Производство на предприятии начнется в ближайшее время, здесь будут работать 60 человек, в дальнейшем число рабочих мест будет почти вдвое увеличено.

По словам исполнительного директора предприятия Заура Нахматова, для производства чипсов будет использован картофель отечественного производства: "Как вы знаете, сорт картофеля, используемый для чипсов, импортируется из Ирана. Однако компания будет сотрудничать с Институтом микробиологии. Мы надеемся, что в результате сотрудничества для производства будет использоваться отечественный, а не импортируемый картофель. В целом, любой резидент парка обязательно налаживает сотрудничество с каким-либо институтом НАНА. Это не только дает предпринимателю возможность строить бизнес и зарабатывать, но и стимулирует научные исследования. Сам предприниматель не может проводить подобные исследования, и ему на помощь приходят соответствующие институты".

По его словам, еще один резидент парка - ООО "Бакинское полимерное производство" также начало сотрудничество с Институтом полимерных материалов: "Предприятие заявляет, что им нужна определенная продукция. ООО готово платить, если институт действительно сможет дать им желаемый продукт".

Ведущий мастер завода Санан Амиров рассказал, что здесь производятся два вида стретч-пленок: "Наша суточная производственная мощность составляет около 4-6 тонн. Толщина стретч-пленок колеблется в пределах 8-50 микрон. В основном технический стретч используется на промышленных предприятиях для упаковки продукции. Это облегчает транспортировку. Наша работа почти полностью автоматизирована. Режим работы на предприятии трехсменный, в каждой смене всего 2 сотрудника. Пищевые пленки чаще всего используются в пищевой промышленности, ресторанах".

С главным специалистом по автоматике Парка науки и технологий Надиром Бабахановым входим в зал, где испытывают дроны. Он сказал, что в технопарке ведется разработка беспилотников различного назначения: "Сегодня у нас есть 3 основных типа беспилотников. Мы также собираем летательные аппараты по заказу. Например, военного назначения, а также по заказу SOCAR и Министерства сельского хозяйства. Три основных типа дронов - "Альбатрос", более мощные "Гызылгуш", способные перевозить груз в 1,5 кг и летать 30-35 минут, а также дроны типа NF010, оснащенные мультиспектральной камерой. Этот беспилотник анализирует различные растения и удобрения во время полета. Мы записываем миссию для беспилотника, на основе которой он рассчитывает, где и на какой высоте делать снимки. Примерно через 2 часа после взлета мы получаем полную информацию о растениях на территории, где сделаны съемки. Эти беспилотники способны летать в течение 45 минут. Естественно, дальность полета дрона можно увеличивать и уменьшать, это тоже влияет на цену. В настоящее время у нас есть беспилотники, которые могут летать на расстояние до 10 км.

Все беспилотники имеют переднюю камеру, однако по желанию заказчика может быть установлена и дополнительная камера. Обычно на беспилотники дополнительно устанавливают камеры или радиодетекторы. Мы реализовали совместный проект со специалистами из Германии, в рамках которого при помощи привезенного ими газового детектора проанализировали химический состав газов грязевых вулканов".

Он также рассказал, что участвовал в конкурсе, проводимом ПВТ: "Там я представил беспилотный летательный аппарат под названием "Göz N1" (Глаз), в настоящее время над этим проектом ведутся работы. Нижняя часть беспилотника напоминает глаз, поэтому он и получил такое название. Дрон может проводить разведку, а также выполнять функцию камикадзе. Его можно использовать при чрезвычайных ситуациях, когда нельзя отправить человека в какую-либо опасную зону. Поскольку этот аппарат полностью модульный, его "начинку" можно менять, скажем, разместить взрывчатку для предотвращения какой-либо опасной ситуации".

В технопарке в ближайшие месяцы ожидается открытие предприятия по массовому производству моющих средств на основе нанотехнологий, которые создают гидрофобный и антистатический защитный слой на поверхностях.