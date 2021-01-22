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Пальмовое масло рекордно подорожало

Пальмовое масло рекордно подорожало Цена на пальмовое масло достигла максимума за последние 10 лет
Промышленность
22 января 2021 г. 08:34
Пальмовое масло рекордно подорожало

Цена на пальмовое масло достигла максимума за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal.

Стоимость фьючерсов на пальмовое масло на малайзийской бирже Bursa Malaysia достигла 961 доллара за тонну, рост с прошлой весны превысил 100 процентов. Малайзия и Индонезия являются основными производителями и экспортерами этого сырья с общей долей рынка в 84 процента.

Из-за пандемии коронавируса в обеих странах наблюдается дефицит рабочей силы, что привело к сокращению производства и, как следствие, предложения на рынке. Одновременно главные потребители, Китай и Индия, повышают спрос на пальмовое масло.

Кроме того, снижение производства стало следствием сокращения объема удобрения полей из-за того, что в начале пандемии коронавируса рынок пережил обвал цен.

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