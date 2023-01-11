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Пакистанская компания заинтересована в проектах в промышленных зонах Азербайджана

Пакистанская компания заинтересована в проектах в промышленных зонах Азербайджана Пакистанская компания IBL может инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.
Промышленность
11 января 2023 г. 14:45
Пакистанская компания заинтересована в проектах в промышленных зонах Азербайджана

Пакистанская компания IBL может инвестировать в промышленные зоны Азербайджана.

Как сообщили Report в Агентстве развития экономических зон при министерстве экономики, состоялась встреча между председателем правления агентства Эльшадом Нуриевым, послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе и исполнительным директором одной из крупнейших компаний этой страны IBL Group Сеидом Надимом Ахмедом.

В ходе встречи пакистанские бизнесмены были приглашены инвестировать в промышленные зоны Азербайджана. Было отмечено, что компания IBL заинтересована в инвестировании в фармацевтические проекты в промышленных зонах. Также были обсуждены возможности реализации совместных инвестпроектов с резидентами Пираллахинского промышленного парка.

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Версия на английском языке Pakistani company might invest in Azerbaijan's industrial zones
Версия на азербайджанском языке Pakistan şirkəti Azərbaycanın sənaye zonalarına pul qoymaq istəyir

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