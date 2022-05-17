Ожидается восстановление производства компании Borjomi

«Надеюсь, что через несколько дней произойдут конкретные изменения, которые позволят возобновить деятельность компании Borjomi".

«Надеюсь, что через несколько дней произойдут конкретные изменения, которые позволят возобновить деятельность компании Borjomi".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

По его словам, самым важным вопросом является функционирование компании в полном объеме: «Правительство Грузии давно начало работу в этом направлении. Мы работаем как с акционерами, так и с международными регуляторами, чтобы компания не была предметом международных санкций».

Производственный процесс на двух упаковочных заводах компании IDS Borjomi временно приостановлен с 30 апреля. Компания столкнулась с санкциями и серьезными финансовыми проблемами из-за того, что ее акции принадлежат России.