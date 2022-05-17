Ожидается восстановление производства компании Borjomi

«Надеюсь, что через несколько дней произойдут конкретные изменения, которые позволят возобновить деятельность компании Borjomi".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
По его словам, самым важным вопросом является функционирование компании в полном объеме: «Правительство Грузии давно начало работу в этом направлении. Мы работаем как с акционерами, так и с международными регуляторами, чтобы компания не была предметом международных санкций».
Производственный процесс на двух упаковочных заводах компании IDS Borjomi временно приостановлен с 30 апреля. Компания столкнулась с санкциями и серьезными финансовыми проблемами из-за того, что ее акции принадлежат России.