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Ожидается восстановление производства компании Borjomi

Ожидается восстановление производства компании Borjomi «Надеюсь, что через несколько дней произойдут конкретные изменения, которые позволят возобновить деятельность компании Borjomi".
Промышленность
17 мая 2022 г. 14:14
Ожидается восстановление производства компании Borjomi

«Надеюсь, что через несколько дней произойдут конкретные изменения, которые позволят возобновить деятельность компании Borjomi".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

По его словам, самым важным вопросом является функционирование компании в полном объеме: «Правительство Грузии давно начало работу в этом направлении. Мы работаем как с акционерами, так и с международными регуляторами, чтобы компания не была предметом международных санкций».

Производственный процесс на двух упаковочных заводах компании IDS Borjomi временно приостановлен с 30 апреля. Компания столкнулась с санкциями и серьезными финансовыми проблемами из-за того, что ее акции принадлежат России.

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Версия на английском языке Borjomi may resume production
Версия на азербайджанском языке “Borjomi”nin istehsalının bərpası gözlənilir

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