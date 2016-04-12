Азербайджан будет экспортировать карбамид в основном в Турцию

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проекта строительства карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте до сегодняшнего дня израсходовано 320-330 млн. евро.

Как передает Report, об этом сообщил директор карбамидного завода Хаял Джафаров.

Х.Джафаров отметил, что эти средства потрачены на работы, проводимые с южнокорейской компанией Samsung Engineering. Однако крупномасштабные работы еще не начались.

По его словам, кредит, который планируется привлечь от корейского Eximbank, будет погашаться за счет прибыли от продажи производимой заводом продукции: "Мы ожидаем высокую прибыль. Полный возврат инвестиционных средств ожидается в течение 7-8 лет".

Х.Джафаров отметил, что производственная мощность завода составит 650-660 тыс. тонн в год.

Директор завода добавил, что 2/3 продукции будет направлено на экспорт, основным рынком экспорта станет Турция: "Спрос Азербайджана оценивается в пределах 150-200 тыс. тонн. Это означает, что 2/3 продукции завода будет направлено на экспорт. Большую роль в экспорте сыграет железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Турция импортирует 1,5-1,8 млн. тонн карбамида в год. Мы планируем поставки на этот рынок 450-500 тыс. тонн карбамида в год".