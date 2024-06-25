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ООО Azgreentech присвоен статус резидента Сабирабадского промквартала

ООО Azgreentech присвоен статус резидента Сабирабадского промквартала ООО Azgreentech присвоен статус резидента Сабирабадского промышленного квартала.
Промышленность
25 июня 2024 г. 16:12
ООО Azgreentech присвоен статус резидента Сабирабадского промквартала

ООО Azgreentech присвоен статус резидента Сабирабадского промышленного квартала.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон при Минэкономики, компания реализует на территории промквартала проект по переработке пластиковых отходов.

На предприятии с инвестиционной стоимостью 2,3 млн манатов планируется обеспечить постоянной работой 20 человек.

Кроме того, Azgreentech построит пункты сбора пластиковых отходов в регионах республики (кроме города Баку и Абшеронского полуострова), что будет существенно способствовать открытию дополнительных рабочих мест и повышению уровня занятости населения.

Большая часть ассортимента продукции, которую будет выпускать предприятие, предназначается для экспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabirabad Sənaye Məhəlləsində daha bir şirkətə rezidentlik verilib

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