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    ​Около 30 предпринимателей заинтересованы в деятельности в Масаллинском промышленном квартале

    Здесь будет создано 1 400 рабочих мест

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Около 30 предпринимателей обратились в министерство экономики для осуществления деятельности в Масаллинском промышленном квартале. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Поощрение инвестиций в Азербайджане: новые подходы и приоритеты".

    По словам министра, здесь планируется открыть примерно 1 400 рабочих мест.

    "Сегодня будет выдано 15 инвестиционных документов, которые позволят вложить в экономику Азербайджана инвестиции на общую сумму 160 млн. долларов и создать около 1 400 рабочих мест", - заявил Ш.Мустафаев. 

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