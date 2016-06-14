​Около 30 предпринимателей заинтересованы в деятельности в Масаллинском промышленном квартале

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Около 30 предпринимателей обратились в министерство экономики для осуществления деятельности в Масаллинском промышленном квартале. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Поощрение инвестиций в Азербайджане: новые подходы и приоритеты".

По словам министра, здесь планируется открыть примерно 1 400 рабочих мест.

"Сегодня будет выдано 15 инвестиционных документов, которые позволят вложить в экономику Азербайджана инвестиции на общую сумму 160 млн. долларов и создать около 1 400 рабочих мест", - заявил Ш.Мустафаев.