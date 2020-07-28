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Одна из старейших оружейных компаний США подала заявление о банкротстве

Одна из старейших оружейных компаний США подала заявление о банкротстве Remington Outdoor Co. и ее дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Алабама.
Промышленность
28 июля 2020 г. 22:13
Одна из старейших оружейных компаний США подала заявление о банкротстве

Remington Outdoor Co. и ее дочерняя компания Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Алабама.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, заявление о банкротстве подано в рамках процесса по продаже компании. Глава 11 Кодекса США о банкротстве позволяет компании продолжать свою деятельность, пока она разрабатывает планы по реструктуризации бизнеса и погашению долгов перед кредиторами.

Это уже второе за два года банкротство Remington Outdoor. В марте 2018 году компания инициировала эту процедуру по причине накопившихся долгов, а в мае того же года она завершила ее, передав право собственности основным кредиторам. Тогда решение о банкротстве было связано с серьезными финансовыми затруднениями оружейного производителя.

Отметим, что история Remington насчитывает более 200 лет. В настоящее время она принадлежит инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Компания являлась поставщиком оружия во время гражданской войны в США и обеих Мировых войн.

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