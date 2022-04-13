Еще одна компания стала резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка

ООО 4MAPS Bilgi Teknolojileri получило статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка при Министерстве экономики.

ООО 4MAPS Bilgi Teknolojileri получило статус резидента Сумгайытского химико-промышленного парка при Министерстве экономики.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Минэкономики.

Сообщается, что количество резидентов парка достигло 26.

Новый резидент будет реализовывать проект "Организация центра исследований и разработок, картографии и навигационных услуг" на территории парка в 1,5 га. На предприятии с инвестиционной стоимостью 10 млн манатов планируется создать 750 рабочих мест.