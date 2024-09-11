Очередная экологическая акция организована в рамках проекта "Чистый Дашкесан"

Очередная экологическая акция была организована в рамках проекта "Чистый Дашкесан" со стороны ЗАО "AzerGold" при поддержке ООО "Дашкесан Демир Филиз" и Общественного Объединения «Региональное Развитие» (ООРР).

Очередная экологическая акция была организована в рамках проекта "Чистый Дашкесан" со стороны ЗАО "AzerGold" при поддержке ООО "Дашкесан Демир Филиз" и Общественного Объединения «Региональное Развитие» (ООРР).

Как передает Report со ссылкой на AzerGold, в акции под лозунгом "Давайте объединимся ради зеленого мира!", приняли участие сотрудники "Дашкесан Демир Филиз" и волонтеры ООРР. Участники акции очистили от пластика, полиэтилена, металла, стекла, бумаги, картона и другого мусора около 2 гектаров лесного массива, расположенного на территории села Хошбулаг. Собранные отходы были отсортированы и отправлены на переработку. В рамках акции в Дашкесанском районе были установлены новые контейнеры для мусора и мусорные баки.

Следует отметить, что основной целью экологического проекта "Чистый Дашкесан" является пропаганда обеспечения чистоты, предотвращение засорения территорий бытовыми отходами, вовлечение общественности в борьбу за охрану окружающей среды. С этой целью в рамках экологического проекта «Чистый Дашкесан» организация подобных акций будет продолжена в разных территориях района.