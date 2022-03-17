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Объявлена программа геологической разведки на месторождении золота в Карабахе

Объявлена программа геологической разведки на месторождении золота в Карабахе В рамках геологоразведочной программы до 2025 года на одноименном месторождении золота, расположенном в бассейне реки Тутхун, планируется обработка гиперспектральных изображений, полученных с искусственных спутников, проведение дистанционных (неинвазивных
Промышленность
17 марта 2022 г. 12:29
Объявлена программа геологической разведки на месторождении золота в Карабахе

В рамках геологоразведочной программы до 2025 года на одноименном месторождении золота, расположенном в бассейне реки Тутхун, планируется обработка гиперспектральных изображений, полученных с искусственных спутников, проведение дистанционных (неинвазивных) исследований, отвечающих современным нормам.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления ЗАО " AzerGold" Хайям Фарзалиев сказал на презентации книги "Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности".

По его словам, с прошлого года "Azergold" в рамках исследований месторождений цветных металлов на освобожденных территориях приступил к соответствующим работам на одноименном месторождении золота, расположенном в бассейне реки Тутхун.

X.Фарзалиев подчеркнул, что в настоящее время проводятся соответствующие процедуры с целью поэтапного поиска благородных металлов в зоне "Тутхун" и окрестностях - в Оруджлу, Башлыбеле, Ханланлы, Асрик и др.: "В дальнейшем для выполнения буровых и других геологоразведочных работ указанные территории должны быть полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Параллельно соответствующие структуры предпринимают необходимые шаги в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı qızıl təzahürü sahəsi üzrə geoloji kəşfiyyat proqramı açıqlanıb

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