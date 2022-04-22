Обсуждено создание таможенных складов в "Экономической зоне долины Араз"

Агентством развития при министерстве экономики была организована встреча в видеформате на тему создания таможенных хранилищ в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз".

Агентством развития при министерстве экономики была организована встреча в видеформате на тему создания таможенных складов в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство.

Во встрече наряду с официальными представителями Государственной налоговой службы при министерстве экономики, Государственного таможенного комитета, Общественного объединения "Ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана", также приняли участие местные представители компаний "FedEx", "DHL", "UPS", "TNT", "ASE Forwarding", осуществляющих деятельность в сфере транспорта и логистики. В ходе мероприятия была предоставлена информация о промышленном парке, расположенном выгодно с точки зрения логистических возможностей, обсуждено открытие в ближайшее время в промышленном парке таможенных складов. В завершение были приняты решения о создании рабочей группы между участвовавшими на встрече организациями и компаниями и подготовке плана деятельности.