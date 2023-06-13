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Обсужден обмен опытом между Агентством развития экономических зон и АСЭЗ

Обсужден обмен опытом между Агентством развития экономических зон и АСЭЗ Обсуждены вопросы обмена опытом между Агентством развития экономических зон (АРЭЗ) при Министерстве экономики и Алятской свободной экономической зоной (АСЭЗ).
Промышленность
13 июня 2023 г. 10:33
Обсужден обмен опытом между Агентством развития экономических зон и АСЭЗ

Обсуждены вопросы обмена опытом между Агентством развития экономических зон (АРЭЗ) при Министерстве экономики и Алятской свободной экономической зоной (АСЭЗ).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

По информации агентства, был организован ознакомительный визит в Сумгайытский химико-промышленный парк председателя правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валеха Алескерова. На встрече с участием представителей резидентов промышленных парков председатель правления Агентством развития экономических зон Эльшад Нуриев рассказал о возможностях, создаваемых для инвесторов в промышленных зонах, о перспективах сотрудничества с АСЭЗ.

В.Алескеров рассказал о процедурах регистрации резидентов в экономической зоне, о предусмотренных для инвесторов льготах, а также пригласил резидентов промышленных зон к сотрудничеству с резидентами Алятской свободной экономической зоны.

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