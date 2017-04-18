Обнародованы прогнозы по добыче золота в Азербайджане в этом году

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, прогнозирует добычу в Гедабекском районе в объеме 64-72 тыс. унций в золотом эквиваленте в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте компании.

Компания планирует добыть 52-58 тыс. унций золота. Добыча меди с Гедабекского месторождения прогнозируется в объеме 2 000-2 400 тонн.

В первом квартале текущего года компания добыла 11 078 унций золота.

За отчетный период компания добыла 39 369 унций серебра, 606 тонн меди, проданы золотые слитки на 8 283 унции по 1 220 долларов за унцию.

В Азербайджане золото и серебро добывается в рамках договора типа PSA (о долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. Договор предусматривает разработку 6 месторождений: 1 - в Нахчыване, 2 - Гедабеке, 3 - Кельбаджаре и Зангилане, которые в настоящее время находятся под армянской оккупацией. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.