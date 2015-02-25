Обнародована статистика жалоб, поступивших на "горячую линию" в связи с искусственным ростом цен

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ С 23 февраля на "горячую линию" Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей поступило около 200 жалоб, связанных с искусственным ростом цен.

Об этом Report сообщили из структуры.

Согласно информации, поступавшие в конце прошлой недели обращения носили индивидуальный характер, но с понедельника статистика жалоб от граждан по поводу искусственного роста цен заметно возросла. По информации, с учетом поступивших жалоб в некоторых регионах проводятся мониторинги.

Отметим, что в случае выявления фактов, связанных с искусственным повышением цен, продажей просроченных и некачественных продуктов, граждане могут обратиться в Госслужбу по антимонопольной политике и защите прав потребителей по телефонам 498-15-01 и 498-15-04 или же в Телефонный справочный центр 195-2 министерства экономики и промышленности.

В распространенной министерством экономики и промышленности информации отмечается, что в результате работ, проведенных совместно с соответствующими госструктурами, цены на необходимые продукты питания и лекарственные препараты остались прежними.

В информации говорится: "Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности предупреждает, что в отношении допустивших искусственный рост цен хозяйственных субъектов будут приняты предусмотренные законодательством самые строгие меры".