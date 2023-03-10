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Обнародован список крупных предприятий, которые будут представлены на инвестконкурсе

Обнародован список крупных предприятий, которые будут представлены на инвестконкурсе Некоторые крупные государственные предприятия будут приватизированы посредством инвестиционного конкурса. Будут обсуждены предложения инвесторов.
Промышленность
10 марта 2023 г. 17:42
Обнародован список крупных предприятий, которые будут представлены на инвестконкурсе

Некоторые крупные государственные предприятия будут приватизированы посредством инвестиционного конкурса.

Как сообщили Report в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, будут обсуждены предложения инвесторов.

Госслужба продолжает работу по привлечению инвесторов в процесс приватизации государственного имущества. Доводя до сведения предпринимателей информацию о некоторых производственных предприятиях, находящихся в портфеле Госслужбы, она заявляет, что открыта для обсуждения инвестиционных предложений по оживлению и развитию деятельности предприятий, которые будут представлены для приватизации.

Поскольку большинство указанных в списке предприятий планируется приватизировать посредством инвестиционных конкурсов, предложения заинтересованных лиц будут обсуждаться в ходе подготовки условий конкурса.

В целях привлечения большего объема инвестиций в экономику страны, технологической модернизации морально и физически устаревших предприятий, мобилизации их потенциала и выхода на производство конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также создания новых рабочих мест, выставляемые на конкурс предприятия предлагаются по цене ниже реальной рыночной стоимости, а также могут быть рассмотрены возможности применения мер стимулирования по отношению к потенциальным инвесторам.

Для ознакомления с предприятиями и их финансово-экономическими показателями заинтересованные лица могут обратиться в Государственную службу по вопросам имущества (адрес: город Баку, Хатаинский район, AZ1025, улица Ю.Сафарова, 50). Тел.:+99412 4902408 (доп. 208 и 191), факс: +99412 903359, [email protected]

Список средних и крупных предприятий, которые планируется приватизировать:

Наименование предприятия

Адрес

Профиль деятельности

Способ продажи

Уставный капитал (манат)

Проданная часть (%)

Площадь земли (га)

Застроенная площадь (кв.м)

1.

ОАО "Ваку Электроавтомат"

Баку, Хазарский район, поселок Бина

Производство распределительных щитов и внутренних электросетевых изделий

Инвестиционный Конкурс

1.255.487,0

99,34

9,32

37.576,8

2.

ОАО "Ваку Телеграф"

Баку, Сабаильский район, улица У.Гаджибекова, 36

Телеграфная служба

Инвестиционный Конкурс

821.654,0

97,38

-

239,0

3.

ОАО "Джалилабад Шараб"

Джалилабадский район, село Шахрияр

Переработка винограда и производство вина

Инвестиционный Конкурс

368.620,0

99,97

1,22

952,2

4.

ОАО "Гянджа-Ганнады"

Гянджа, Шамкирское шоссе, 1

Производство кондитерских изделий

Инвестиционный Конкурс

5.288.190,0

30,03

12,4

24.198,2

5.

ОАО "Гасид"

Баку, Насиминский район, 4 м/р, улица Джавадхана, 21

Пресс-служба

Инвестиционный Конкурс

229.790,0

85,00

0,16

559,9

6.

ОАО "Мингячевир Техники Резин"

Мингячевир, улица Самуха, 15

Производство резинотехнических изделий

Инвестиционный Конкурс

970.514,0

98,94

18,19

44.851,9

7.

ОАО "Забрат-Истихана"

Баку, Сабунчинский район, II поселок Забрат,

Выращивание фруктов и овощей в теплицах

Инвестиционный Конкурс

110.032,0

99,01

41,0

102.173,0

8.

Малая ГЭС "Зейхур"

село Верхний Зейхур, Гусарский район

Производство электроэнергии

Инвестиционный Конкурс

93.863,0

100,0

1,0

818,5

9.

ООО "АСК Текстиль"

Сумгайыт, улица Сулх, 3

Переработка ткани, пряжа, вязание, производство текстильных изделий

Инвестиционный Конкурс

1.814.379,0

Будет определено

6,2

7.644,5

10.

ООО "АСК Изолит"

Мингячевир, пр. Гейдара Алиева, 67

Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы, композитная арматура

Инвестиционный Конкурс

2.696.689,0

Будет определено

15,16

27.296,0

11.

ООО "Азерипак"

Шеки, улица Ф.Хойского, 1

Производство различных изделий из шелка-сырца и шелковых тканей

Инвестиционный Конкурс

8.119.579,0

Будет определено

13,3

58.435,1

12.

Фабрика подгузников (имущественный комплекс)

Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 25 км.

Производство детских подгузников и салфеток

Будет определено

Уточняется

100,0

12,0

21.500,0

13.

Шекинский мясокомбинат (имущественный комплекс)

Шеки, село Ойрат, Гарасуйский район

Приготовление мяса и мясных продуктов

Будет определено

1.053.579,0

100,0

15,0

16.725,3

14.

Шекинский консервный завод (имущественный комплекс)

Шеки, улица Салмана Мумтаза, 8

Подготовка консервов

Будет определено

2.478.000,0

100,0

1,26

4.4461,9

15.

Гянджа Холодильный склад (имущественный комплекс)

Гянджа, Кяпязский р-н, ул. В.Терешковой, 1

Холодильный склад

Будет определено

3.952.500,0

100,0

2,23

Будет определено

16.

ОАО "Баку Дазгахгайирма"

Улица Ю.Гусейнова, 114, поселок Баладжары, Бинагадинский район Баку

Производство металлорежущих станков и технологического оборудования для них.

Денежный и специализированный денежный аукцион

1.522.110,0

99,7

5,4

8.946,0

17.

ОАО "Загатала фундук"

Загатала, пр. Азербайджан, 37

Поставка и переработка орехов

Денежный аукцион

838.868,0

30,03

3,03

Будет определено

18.

ОАО "Гянджа гушчулуг"

Гянджа, поселок Гырмызыкенд

Производство птичьего мяса и яиц

Денежный аукцион

1.223.095,4

30,05

16,5

51.688,3

19.

ОАО "Сальян репродуктор гушчулуг"

Сальянский район, поселок Гарачала

Производство птичьего мяса и яиц

Денежный аукцион

220.530,0

30,02

9,7

10.331,5

20.

"Сальян бройлер" ОАО

Сальянский район, село Халадж

Производство птичьего мяса и яиц

Денежный аукцион

1.120.118,0

30,04

69,9

13.198,5

21.

ОАО "Имишли яг-пендир"

Имишлинский район, село Расуллу

Переработка молока, производство сыра и творога

Денежный аукцион

238.217,6

30,03

2,0

Будет определено

22.

ОАО "Шихлар Бройлер"

село Шихлар, Масаллинский район

Производство и реализация продуктов птицеводства

Денежный аукцион

279.609,6

30,11

18,0

Будет определено
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Версия на английском языке Azerbaijan reveals list of major enterprises to be put up for investment competition
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda investisiya müsabiqəsinə çıxarılacaq iri müəssisələrin siyahısı açıqlanıb

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