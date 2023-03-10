Обнародован список крупных предприятий, которые будут представлены на инвестконкурсе

Некоторые крупные государственные предприятия будут приватизированы посредством инвестиционного конкурса.
Как сообщили Report в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, будут обсуждены предложения инвесторов.
Госслужба продолжает работу по привлечению инвесторов в процесс приватизации государственного имущества. Доводя до сведения предпринимателей информацию о некоторых производственных предприятиях, находящихся в портфеле Госслужбы, она заявляет, что открыта для обсуждения инвестиционных предложений по оживлению и развитию деятельности предприятий, которые будут представлены для приватизации.
Поскольку большинство указанных в списке предприятий планируется приватизировать посредством инвестиционных конкурсов, предложения заинтересованных лиц будут обсуждаться в ходе подготовки условий конкурса.
В целях привлечения большего объема инвестиций в экономику страны, технологической модернизации морально и физически устаревших предприятий, мобилизации их потенциала и выхода на производство конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также создания новых рабочих мест, выставляемые на конкурс предприятия предлагаются по цене ниже реальной рыночной стоимости, а также могут быть рассмотрены возможности применения мер стимулирования по отношению к потенциальным инвесторам.
Для ознакомления с предприятиями и их финансово-экономическими показателями заинтересованные лица могут обратиться в Государственную службу по вопросам имущества (адрес: город Баку, Хатаинский район, AZ1025, улица Ю.Сафарова, 50). Тел.:+99412 4902408 (доп. 208 и 191), факс: +99412 903359, [email protected]
Список средних и крупных предприятий, которые планируется приватизировать:
|
Наименование предприятия
|
Адрес
|
Профиль деятельности
|
Способ продажи
|
Уставный капитал (манат)
|
Проданная часть (%)
|
Площадь земли (га)
|
Застроенная площадь (кв.м)
|
1.
|
ОАО "Ваку Электроавтомат"
|
Баку, Хазарский район, поселок Бина
|
Производство распределительных щитов и внутренних электросетевых изделий
|
Инвестиционный Конкурс
|
1.255.487,0
|
99,34
|
9,32
|
37.576,8
|
2.
|
ОАО "Ваку Телеграф"
|
Баку, Сабаильский район, улица У.Гаджибекова, 36
|
Телеграфная служба
|
Инвестиционный Конкурс
|
821.654,0
|
97,38
|
-
|
239,0
|
3.
|
ОАО "Джалилабад Шараб"
|
Джалилабадский район, село Шахрияр
|
Переработка винограда и производство вина
|
Инвестиционный Конкурс
|
368.620,0
|
99,97
|
1,22
|
952,2
|
4.
|
ОАО "Гянджа-Ганнады"
|
Гянджа, Шамкирское шоссе, 1
|
Производство кондитерских изделий
|
Инвестиционный Конкурс
|
5.288.190,0
|
30,03
|
12,4
|
24.198,2
|
5.
|
ОАО "Гасид"
|
Баку, Насиминский район, 4 м/р, улица Джавадхана, 21
|
Пресс-служба
|
Инвестиционный Конкурс
|
229.790,0
|
85,00
|
0,16
|
559,9
|
6.
|
ОАО "Мингячевир Техники Резин"
|
Мингячевир, улица Самуха, 15
|
Производство резинотехнических изделий
|
Инвестиционный Конкурс
|
970.514,0
|
98,94
|
18,19
|
44.851,9
|
7.
|
ОАО "Забрат-Истихана"
|
Баку, Сабунчинский район, II поселок Забрат,
|
Выращивание фруктов и овощей в теплицах
|
Инвестиционный Конкурс
|
110.032,0
|
99,01
|
41,0
|
102.173,0
|
8.
|
Малая ГЭС "Зейхур"
|
село Верхний Зейхур, Гусарский район
|
Производство электроэнергии
|
Инвестиционный Конкурс
|
93.863,0
|
100,0
|
1,0
|
818,5
|
9.
|
ООО "АСК Текстиль"
|
Сумгайыт, улица Сулх, 3
|
Переработка ткани, пряжа, вязание, производство текстильных изделий
|
Инвестиционный Конкурс
|
1.814.379,0
|
Будет определено
|
6,2
|
7.644,5
|
10.
|
ООО "АСК Изолит"
|
Мингячевир, пр. Гейдара Алиева, 67
|
Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы, композитная арматура
|
Инвестиционный Конкурс
|
2.696.689,0
|
Будет определено
|
15,16
|
27.296,0
|
11.
|
ООО "Азерипак"
|
Шеки, улица Ф.Хойского, 1
|
Производство различных изделий из шелка-сырца и шелковых тканей
|
Инвестиционный Конкурс
|
8.119.579,0
|
Будет определено
|
13,3
|
58.435,1
|
12.
|
Фабрика подгузников (имущественный комплекс)
|
Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 25 км.
|
Производство детских подгузников и салфеток
|
Будет определено
|
Уточняется
|
100,0
|
12,0
|
21.500,0
|
13.
|
Шекинский мясокомбинат (имущественный комплекс)
|
Шеки, село Ойрат, Гарасуйский район
|
Приготовление мяса и мясных продуктов
|
Будет определено
|
1.053.579,0
|
100,0
|
15,0
|
16.725,3
|
14.
|
Шекинский консервный завод (имущественный комплекс)
|
Шеки, улица Салмана Мумтаза, 8
|
Подготовка консервов
|
Будет определено
|
2.478.000,0
|
100,0
|
1,26
|
4.4461,9
|
15.
|
Гянджа Холодильный склад (имущественный комплекс)
|
Гянджа, Кяпязский р-н, ул. В.Терешковой, 1
|
Холодильный склад
|
Будет определено
|
3.952.500,0
|
100,0
|
2,23
|
Будет определено
|
16.
|
ОАО "Баку Дазгахгайирма"
|
Улица Ю.Гусейнова, 114, поселок Баладжары, Бинагадинский район Баку
|
Производство металлорежущих станков и технологического оборудования для них.
|
Денежный и специализированный денежный аукцион
|
1.522.110,0
|
99,7
|
5,4
|
8.946,0
|
17.
|
ОАО "Загатала фундук"
|
Загатала, пр. Азербайджан, 37
|
Поставка и переработка орехов
|
Денежный аукцион
|
838.868,0
|
30,03
|
3,03
|
Будет определено
|
18.
|
ОАО "Гянджа гушчулуг"
|
Гянджа, поселок Гырмызыкенд
|
Производство птичьего мяса и яиц
|
Денежный аукцион
|
1.223.095,4
|
30,05
|
16,5
|
51.688,3
|
19.
|
ОАО "Сальян репродуктор гушчулуг"
|
Сальянский район, поселок Гарачала
|
Производство птичьего мяса и яиц
|
Денежный аукцион
|
220.530,0
|
30,02
|
9,7
|
10.331,5
|
20.
|
"Сальян бройлер" ОАО
|
Сальянский район, село Халадж
|
Производство птичьего мяса и яиц
|
Денежный аукцион
|
1.120.118,0
|
30,04
|
69,9
|
13.198,5
|
ОАО "Имишли яг-пендир"
|
Имишлинский район, село Расуллу
|
Переработка молока, производство сыра и творога
|
Денежный аукцион
|
238.217,6
|
30,03
|
2,0
|
Будет определено
|
22.
|
ОАО "Шихлар Бройлер"
|
село Шихлар, Масаллинский район
|
Производство и реализация продуктов птицеводства
|
Денежный аукцион
|
279.609,6
|
30,11
|
18,0
|
Будет определено