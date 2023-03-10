Обнародован список крупных предприятий, которые будут представлены на инвестконкурсе

Некоторые крупные государственные предприятия будут приватизированы посредством инвестиционного конкурса. Будут обсуждены предложения инвесторов.

Некоторые крупные государственные предприятия будут приватизированы посредством инвестиционного конкурса.

Как сообщили Report в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, будут обсуждены предложения инвесторов.

Госслужба продолжает работу по привлечению инвесторов в процесс приватизации государственного имущества. Доводя до сведения предпринимателей информацию о некоторых производственных предприятиях, находящихся в портфеле Госслужбы, она заявляет, что открыта для обсуждения инвестиционных предложений по оживлению и развитию деятельности предприятий, которые будут представлены для приватизации.

Поскольку большинство указанных в списке предприятий планируется приватизировать посредством инвестиционных конкурсов, предложения заинтересованных лиц будут обсуждаться в ходе подготовки условий конкурса.

В целях привлечения большего объема инвестиций в экономику страны, технологической модернизации морально и физически устаревших предприятий, мобилизации их потенциала и выхода на производство конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также создания новых рабочих мест, выставляемые на конкурс предприятия предлагаются по цене ниже реальной рыночной стоимости, а также могут быть рассмотрены возможности применения мер стимулирования по отношению к потенциальным инвесторам.

Для ознакомления с предприятиями и их финансово-экономическими показателями заинтересованные лица могут обратиться в Государственную службу по вопросам имущества (адрес: город Баку, Хатаинский район, AZ1025, улица Ю.Сафарова, 50). Тел.:+99412 4902408 (доп. 208 и 191), факс: +99412 903359, [email protected]

Список средних и крупных предприятий, которые планируется приватизировать: