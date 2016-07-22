Обнародован перечень продукции полипропилена и полиэтилена высокой плотности, который будет выпускаться в Азербайджане - ФОТО

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В своем выступлении на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого полугодия 2016 года и предстоящим задачам, президент Азербайджана Ильхам Алиев в числе крупных проектов, реализуемых на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, особо подчеркнул строительство комплекса SOCAR Polymer.

Глава государства отметил, что благодаря производимому этим комплексом полипропилену и полиэтилену высокой плотности появится большой экспортный потенциал и полностью будет устранена зависимость от импорта. Президент Ильхам Алиев заявил, что это должно стать основным направлением, приоритетом в нашей дальнейшей деятельности.

Агентство Report провело расследование о том, какая конкретно продукция будет производиться на сооружениях полипропилена и полиэтилена высокой плотности компании SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

По информации компании, согласно рыночным расследованиям, на сооружениях полиэтилена высокой плотности на заводе с годовой производственной мощностью 120 тысяч тонн будет выпускаться 9 видов белого и 3 вида черного полиэтилена.

К белой полиэтиленовой продукции высокой плотности относятся тонкие высокоустойчивые пленки общего назначения, ультратонкие пленки с высокой устойчивостью и эластичностью, которые будут изготовлены с использованием метода экструзии пленок. Путем выдувания и с использованием метода формовки будут производиться контейнеры для хранения фармацевтических, косметических, а также бытовых химических веществ, контейнеры для хранения агрессивных химических веществ объемом до 5000 литров, стойких к воздействию ультрафиолетовых лучей. На заводе путем инъекции с использованием метода формовки будут производиться игрушки, пластические бытовые предметы, крышки и пластические ящики.

К черной полиэтиленовой продукции высокой плотности относятся высокоустойчивые трубы PE80, PE100, PE100RC, используемые в транспортировке жидкостей и газов бытового и промышленного назначения. Эта продукция будет изготовлена с использованием метода экструзии труб.

Мощность другого полипропиленового завода, входящего в структуру комплекса SOCAR Polymer составит 180-200 тысяч тонн в год в зависимости от вида производимой продукции. Используемая заводом полипропиленовая технология является технологией Spheripol, принадлежащей компании LyondellBasell.

Согласно рыночным расследованиям, на указанном заводе в основном будет производиться полипропиленовая продукция 19 марок и 3 видов (гомополимер, устойчивый к ударам сополимер, статистический сополимер).

Гомополимеры в основном используются в производстве пленок, рафи-волокон и продукции с применением метода формовки путем инъекции. Так, пленка используется в упаковках предметов, используемых в быту (например цветы, книги, рубашки и пр.) и в пищевой промышленности, в фармацевтических упаковках, ламинированных полиэстером, полиамидом и алюминием. Гомополимеры также используются в производстве ковров, тканей промышленного назначения, искусственных травяных покрытий, веревок и сетей; гомополимеры с применением формовки путем инъекции используются в производстве медицинских шприцов, пищевых контейнеров, пластической мебели (столы, столья), деталях автомобильной промышленности и игрушек.

Удароустойчивые сополимеры используются в производстве багажей для путешествий, высокоустойчивых деталей для автомобильной промышленности и пищевой и бытовой тары с применением метода формовки путем инъекции.

Статистические (рандомные) сополимеры используются в производстве теплоустойчивых многослойных листов для пищевого сектора, медицинских шприцов, упаковок CD, DVD дисков, спортивных товаров, игрушек, высокопрозрачных пленок для бытового и пищевого сектора, офисного оборудования с применением метода формовки путем инъекции, а также в производстве пластических бутылок различного назначения с применением метода формовки путем выдувания.