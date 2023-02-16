Обнародован объем инвестиций в завод по производству взрывчатых веществ в Гяндже

Общая инвестиционная стоимость завода по производству гражданских взрывчатых веществ, строящегося в Гяндже ООО "Azerblast" и принадлежащего ЗАО "AzerGold", составляет 14 млн манатов.

Общая инвестиционная стоимость завода по производству гражданских взрывчатых веществ, строящегося в Гяндже ООО "Azerblast" и принадлежащего ЗАО "AzerGold", составляет 14 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор ООО "AzerBlast" Ризван Бахшиев.

"В рамках проекта на строительные работы будет потрачено около 5,5 млн манатов, на приобретение и установку оборудования - 4 млн манатов. Прочие средства, предусмотренные проектом, составляют операционные расходы. Все эти средства будут предоставлены за счет вложений учредителей в уставный капитал и кредита, полученного на выгодных условиях", - отметил исполнительный директор.