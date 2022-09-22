Выросли объемы подтвержденных запасов полиметаллического месторождения "Филизчай"

ЗАО AzerGold увеличил оценку подземных ресурсов полиметаллического месторождения "Филизчай", являющегося одним из крупнейших проектов компании.
Об этом Report сообщает со ссылкой на AzerGold.
Так, в целях ввода в эксплуатацию месторождения "Филизчай" ЗАО изучило образцы руды в лаборатории британской компании “Petrolab”. В соответствии с требованиями международных стандартов было пробурено 67 скважин общей глубиной 19 595 метров и проведен детальный анализ результатов. Ресурсы месторождения были подсчитаны в соответствии с требованиями стандартов международной системы классификации экономической оценки месторождений полезных ископаемых (JORC). По результатам расчетов, в 1983 году по сравнению с результатами, внесенными в государственный баланс при СССР, было зафиксировано увеличение ресурсов руды на 20%, а в 2018 году - на 88% по сравнению с результатами аудиторских расчетов, проведенных представительством компании SRK Consulting. В результате этих работ было подтверждено, что запасы подземных рудных ресурсов месторождения "Филизчай" составили 112.71 млн тонн. В настоящее время проводятся работы с целью разработки оптимальных схем для дальнейшей добычи.
Стоит отметить, что открытое в 1959 году "Филизчай" находится на административной территории Балаканского района и является крупнейшим полиметаллическим месторождением в регионе. Объемы запасов руды этого месторождения входят в число лидеров в списке крупнейших полиметаллических месторождений Европы и мира. Так, "Филизчай" имеет большой запас таких драгоценных и цветных металлов как медь, цинк, золото, серебро и свинец. Предварительная оценка объем металлов, месторождения оценивается примерно в 3 миллиона унций золотого эквивалента.
Ввод месторождений в эксплуатацию осуществляется в несколько этапов: геологоразведка, подготовка технико-экономического обоснования, строительно-монтажные работы и другие. В зависимости от проекта на прохождение этих этапов до начала непосредственного производства уходит в среднем 5-8 лет. С учетом всего этого, если результаты анализа и исследований будут подтверждены и утверждена экономическая эффективность, ввод месторождения в эксплуатацию возможно раньше запланированного срока. Так, в 2025 году планируется уже начать тестовую добычу, а позднее запустить перерабатывающий завод в промышленных масштабах.
Эксплантация месторождения "Филизчай" привлечет в бюджет государства миллиарды манатов, внесет большой вклад в увеличение занятости за счет открытия более 1000 новых рабочих мест и ускорит социально-экономическое развитие Шеки-Загатальского экономического района.