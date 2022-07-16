О нас

ОАО "Азерхалча" начало производство шелковых ковров

ОАО "Азерхалча" начало производство шелковых ковров ОАО "Азерхалча" впервые за все время деятельности приступило к производству шелковых ковров.
Промышленность
16 июля 2022 г. 12:34
ОАО Азерхалча начало производство шелковых ковров

ОАО "Азерхалча" впервые за все время деятельности приступило к производству шелковых ковров.

Как передает Report, об этом сообщили в ходе медиа-тура, организованного акционерным обществом в мастерскую в Исмаиллы в преддверии Дня национальной печати Азербайджана.

Шелковые ковры, с учетом пожеланий иностранных туристов и местных покупателей, ткутся в Исмаиллы, Кюрдамире, Нардаране, Габале и Баку. Сырье для производства поставляет ООО "Азерипек", действующее при ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация". При производстве используются специальные методы и натуральные красители.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azərxalça” ipək xalça istehsalına başlayıb

Другие новости из категории

Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Назначен еще один заместитель председателя Азерхалча
ФотоНазначен еще один заместитель председателя "Азерхалча"
15 июля 2022 г. 17:34
Изменилась структура акционеров ведущего промпредприятия Азербайджана
Изменилась структура акционеров ведущего промпредприятия Азербайджана
15 июля 2022 г. 12:03
Anglo-Asian Mining сократил добычу золота и серебра в Азербайджане
Anglo-Asian Mining сократил добычу золота и серебра в Азербайджане
14 июля 2022 г. 15:07
Ford отзовет в Китае около 60 тысяч внедорожников из-за дефекта подвески
Ford отзовет в Китае около 60 тысяч внедорожников из-за дефекта подвески
12 июля 2022 г. 08:15
ОАО Baku Oxygen Company увеличило чистую прибыль на 41%
ОАО Baku Oxygen Company увеличило чистую прибыль на 41%
7 июля 2022 г. 16:52
ОАО Bakelektroqaynaq увеличило чистую прибыль более чем втрое
ОАО Bakelektroqaynaq увеличило чистую прибыль более чем втрое
7 июля 2022 г. 16:02
Убытки ОАО Azеrtеkrarqarametal сократились на 43%
Убытки ОАО Azеrtеkrarqarametal сократились на 43%
7 июля 2022 г. 15:49
В Агдамском промпарке до конца этого года начнутся строительные работы
В Агдамском промпарке до конца этого года начнутся строительные работы
6 июля 2022 г. 16:43
Еще девять компаний хотят стать резидентами Экономической зоны Аразской долины
Еще девять компаний хотят стать резидентами "Экономической зоны Аразской долины"
6 июля 2022 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi