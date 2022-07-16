ОАО "Азерхалча" начало производство шелковых ковров

ОАО "Азерхалча" впервые за все время деятельности приступило к производству шелковых ковров.

ОАО "Азерхалча" впервые за все время деятельности приступило к производству шелковых ковров.

Как передает Report, об этом сообщили в ходе медиа-тура, организованного акционерным обществом в мастерскую в Исмаиллы в преддверии Дня национальной печати Азербайджана.

Шелковые ковры, с учетом пожеланий иностранных туристов и местных покупателей, ткутся в Исмаиллы, Кюрдамире, Нардаране, Габале и Баку. Сырье для производства поставляет ООО "Азерипек", действующее при ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация". При производстве используются специальные методы и натуральные красители.