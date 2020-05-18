ОАК планирует производить более 100 гражданских самолетов в год

"Объединенная авиастроительная корпорация" должна производить более 100 гражданских самолетов в год с 2024 года, эта цифра будет увеличиваться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью Павлу Зарубину, которое было показано в понедельник на телеканале "Россия-24".

"Начиная с 2024 года мы должны выйти на показатель свыше 100 самолетов по гражданскому направлению, и этот показатель должен будет расти. Это свыше 72 самолетов МС-21, порядка 30, может быть, больше, "Суперджетов", 12 самолетов Ил-112 и уже понемножку это самолеты других типов", - сказал он.