Новый нефтеперерабатывающий завод в Азербайджане будет сдан в эксплуатацию в 2030 году

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающий завод, строящийся в рамках проекта нового Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC) в Азербайджане, будет сдан в эксплуатацию в 2030 году. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов, выступая на II форуме по Нефтегазоперерабатывающему и нефтехимическому комплексу SOCAR, который стартовал сегодня в Баку.

По его словам, изменение графика строительства комплекса связано с участием Азербайджана во многих крупных международных проектах. Т.Гахраманов отметил, что основная часть средств будет направлена на реализацию работ в рамках проекта “Шахдениз- 2” (проекты TANAP и TAP) и строительство нефтеперерабатывающего завода Star в Турции.

По этой причине принято решение о модернизации и реструктуризации нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева и продлении срока его эксплуатации.

Вице-президент SOCAR отметил, что первая фаза строительства комплекса завершится в 2020 году. На этом этапе будет сдан в эксплуатацию новый газоперерабатывающий завод, мощностью 12 млрд. кубометров в год. Также откроется нефтехимический завод по производству полимеров годовой мощностью 860 тыс. тонн.

Проектная стоимость первой фазы оценивается в 7 млрд. долларов США. Из них 2,1 млрд. долларов Азербайджан выделит по частям в течение 5 лет, остальные 4,9 млрд. долларов будут обеспечены за счет привлеченных средств. В итоге, с учетом выплаты процентов по кредитам, общая сумма проекта составит 8,45 млрд. долларов.

Отметим, что во время строительства комплекса работой будут обеспечены 15-16 тыс. человек, а при сдаче комплекса в эксплуатацию - 2 тыс. профессиональных инженеров. В комплексе в общей сложности будут работать 8 тысяч человек.

Сдача комплекса в эксплуатацию приведет к закрытию ряда заводов , а также связанных с ними некоторых предприятий в Баку и Сумгаите и к улучшению экологического состояния в этих регионах.