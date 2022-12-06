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Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть горнодобывающий сектор

Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть горнодобывающий сектор Еврокомиссия намерена в рамках девятого пакета санкций в отношении России предложить ввести ограничения в сфере горнодобывающей промышленности.
Промышленность
6 декабря 2022 г. 16:45
Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть горнодобывающий сектор

Еврокомиссия намерена в рамках девятого пакета санкций в отношении России предложить ввести ограничения в сфере горнодобывающей промышленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета The Financial Times.

По сведениям ее источников, речь идет о запрете на новые инвестиции в рамках отрасли. При этом для некоторых видов продукции горнодобывающей промышленности будет сделано исключение.

Предложение исполнительного органа сообщества также будет включать запрет на операции еще с тремя российскими банками, сообщило издание. В Евросоюзе планируют согласовать новые меры к концу следующей недели.

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