Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть горнодобывающий сектор

Еврокомиссия намерена в рамках девятого пакета санкций в отношении России предложить ввести ограничения в сфере горнодобывающей промышленности.

Еврокомиссия намерена в рамках девятого пакета санкций в отношении России предложить ввести ограничения в сфере горнодобывающей промышленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета The Financial Times.

По сведениям ее источников, речь идет о запрете на новые инвестиции в рамках отрасли. При этом для некоторых видов продукции горнодобывающей промышленности будет сделано исключение.

Предложение исполнительного органа сообщества также будет включать запрет на операции еще с тремя российскими банками, сообщило издание. В Евросоюзе планируют согласовать новые меры к концу следующей недели.