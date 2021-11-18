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Новые компании проявляют интерес к Экономической зоне Аразской долины

Новые компании проявляют интерес к Экономической зоне Аразской долины "Еще 5 компаний хотят стать резидентами экономической зоны Аразской долины, фундамент которой был заложен президентом Ильхамом Алиевым 5 октября в Джабраильском районе".
Промышленность
18 ноября 2021 г. 18:30
Новые компании проявляют интерес к Экономической зоне Аразской долины

"Еще 5 компаний хотят стать резидентами экономической зоны Аразской долины, фундамент которой был заложен президентом Ильхамом Алиевым 5 октября в Джабраильском районе".

Об этом сообщил Report заместитель директора ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк" Эльхан Шириев.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с этими компаниями.

"Экономическая зона Аразской долины расположена вдоль дорог, пролегающих в направлении Зангезурского коридора, которые соединят основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР. На этой территории предусматривается создание логистических и технико-ремонтных услуг, а также крупных торговых центров. Как известно, первым резидентом зоны является ООО "КАМАЗ Лизинг Азербайджан", дочернее предприятие российского ОАО "КАМАЗ". В настоящее время эта компания проводит проектные работы, чтобы начать строительство на территории", - сказал Э.Шириев.

Напомним, что Экономическая зона Аразской долины занимает территорию в 200 гектаров.

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Версия на английском языке Number of new companies interested in Araz Valley Economic Zone announced
Версия на азербайджанском языке “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”na maraq göstərən yeni şirkətlərin sayı açıqlanıb

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