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Новый завод будет производить 120 тыс. медицинских масок в день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый завод будет производить 120 тыс. медицинских масок в день - ВИДЕ

6 апреля с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Сумгаитском химическом промышленном парке состоялось открытие завода по производству медицинских масок, созданного ООО "Бакинская текстильная фабрика".

Как передает Report, на предприятии создано более 30 новых рабочих мест и в течение первых 15 дней планируется покрывать 30-40% ежедневного спроса на маски в стране. Производственный процесс состоит из 3 этапов, и ежедневно производится 120 000 медицинских масок с использованием сырья в соответствии с международными стандартами ISO.

Отметим, что произведенные здесь медицинские маски поступят в продажу на следующей неделе.

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