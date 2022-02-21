Ниязи Сафаров: Рассматриваются заявки на статус резидентов в Агдамском промпарке

В настоящее время рассматриваются и обсуждаются проекты, желающие получить статус резидента в Агдамском промышленном парке.

В настоящее время рассматриваются и обсуждаются проекты, желающие получить статус резидента в Агдамском промышленном парке.

Об этом Report сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

Он отметил, что пяти предприятиям присвоен статус резидентов Агдамского промышленного парка: "В настоящее время как в Агдамском промышленном парке, так и в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" ведется активная работа. Мы возлагаем большие надежды на оба промышленных парка".

Н.Сафаров также сообщил, что первым резидентом промпарка "Экономическая зона долины Араз" стала компания "КАМАЗ".

Агдамский промышленный парк создан указом главы государства от 28 мая 2021 года на территории в 190 гектаров. Здесь планируется зарегистрировать более 30 резидентов. В зависимости от процесса эти цифры могут измениться, предполагается привлечь свыше 100 млн манатов инвестиций.

4 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании на территории площадью 200 гектаров промышленного парка "Экономическая зона долины Араз".