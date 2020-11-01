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Nissan к 2025 году будет продавать в Китае только гибриды и электромобили

Nissan к 2025 году будет продавать в Китае только гибриды и электромобили Японский автоконцерн Nissan Motor намерен с 2025 года продавать в Китае только электромобили или автомобили с гибридными двигателями.
Промышленность
1 ноября 2020 г. 07:58
Nissan к 2025 году будет продавать в Китае только гибриды и электромобили

Японский автоконцерн Nissan Motor намерен с 2025 года продавать в Китае только электромобили или автомобили с гибридными двигателями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Nikkei.

К этому времени компания представит в КНР девять моделей, которые будут либо полностью электрическими, либо гибридными. Этот шаг будет сделан на фоне планов Пекина к 2035 году добиться того, чтобы все продаваемые в стране автомобили соответствовали более жестким экологическим требованиям.

Также японский концерн намерен расширить производственные мощности в Китае примерно на 30%, до 2 млн единиц. Кроме того, компания хочет увеличить долю продаваемых в Китае электромобилей с нынешних 2 до 23% в течение ближайших трех лет.

На японском рынке Nissan сейчас продает электрический хэтчбек Leaf с запасом хода 250-270 км. Также в 2021 году должно начаться серийное производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами, позволяющими автомобилю в зависимости от модификации проехать от 340 до 500 км на одной зарядке.

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