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Nikkei узнала о планах Японии и Британии инвестировать в добычу ресурсов в Африке

Nikkei узнала о планах Японии и Британии инвестировать в добычу ресурсов в Африке Япония и Великобритания рассматривают возможность создания механизмов для совместного инвестирования в добычу полезных ископаемых в Африке.
Промышленность
4 сентября 2023 г. 07:56
Nikkei узнала о планах Японии и Британии инвестировать в добычу ресурсов в Африке

Япония и Великобритания рассматривают возможность создания механизмов для совместного инвестирования в добычу полезных ископаемых в Африке.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

По данным ее источников, соответствующая договоренность может быть достигнута в ходе предстоящего на этой неделе визита в Великобританию японского министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры. Речь идет в первую очередь о разработке кобальтовых и никелевых рудников, имеющих важное значение для производства электромобилей, а также для других экологически чистых технологий.

Сейчас Япония зависит от некоторых стран, включая Китай, в плане поставок этих полезных ископаемых. За счет новых договоренностей Япония и Великобритания намерены совместно искать места добычи полезных ископаемых и создавать нефтеперерабатывающие предприятия в Африке, чтобы диверсифицировать свои источники поставок.

Помимо этого, Япония и Великобритания надеются создать механизм раннего обнаружения нехватки таких важных товаров, как полупроводники и аккумуляторные батареи. Создание системы, благодаря которой министры экономики двух стран смогут своевременно обмениваться информацией, позволит им подготовиться к возможным сбоям в цепочках поставок и принять необходимые меры для решения проблемы.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Yaponiya və Britaniya Afrikada mədən sənayesinə birgə investisiya qoymaq niyyətindədir

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