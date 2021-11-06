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Ненефтяной экспорт в Азербайджане за 10 месяцев увеличился на 42%

Ненефтяной экспорт в Азербайджане за 10 месяцев увеличился на 42% За 10 месяцев 2021 года экспорт Азербайджана составил 16,8 млрд долларов США, в ненефтяном секторе 2,05 млрд долларов США.
Промышленность
6 ноября 2021 г. 21:34
Ненефтяной экспорт в Азербайджане за 10 месяцев увеличился на 42%

За 10 месяцев 2021 года экспорт Азербайджана составил 16,8 млрд долларов США, в ненефтяном секторе 2,05 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом отмечает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Так, ненефтяной экспорт по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 607,2 млн долларов США или на 42%.

С январь-октябрь 2021 года экспорт ненефтяных продуктов питания увеличился на 3,2% до 582,2 млн долларов США.

За соответствующий период ненефтяной экспорт черных металлов и изделий увеличился в 3,2 раза, меди и изделий из меди в 2,2 раза, хлопка на 87,6%, органических химикатов на 40,6%, сахара и кондитерских изделий на 59,2%, алюминия и изделий из него - на 61,7%, драгоценные металлы и изделия из них - 4,3%.

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Версия на азербайджанском языке İİTKM: Azərbaycanda 10 ayda qeyri-neft ixracı 42 faiz artıb

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