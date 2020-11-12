Ненефтяная промышленность в Азербайджане возросла на 11%

Согласно статданным, 60,3% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности

В январе-октябре этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 30,7 млрд манатов, что на 4,5% меньше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, спад произошел за счет сокращения объема производства в нефтегазовом секторе на 6,1%, в то же время производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 11,5%.

Согласно статданным, 60,3% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 33,6% - перерабатывающем секторе, 5,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 7,6%, товарного газа увеличилась на 7,3%.