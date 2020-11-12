О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ненефтяная промышленность в Азербайджане возросла на 11%

Ненефтяная промышленность в Азербайджане возросла на 11% Согласно статданным, 60,3% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности
Промышленность
12 ноября 2020 г. 13:09
Ненефтяная промышленность в Азербайджане возросла на 11%

В январе-октябре этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 30,7 млрд манатов, что на 4,5% меньше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, спад произошел за счет сокращения объема производства в нефтегазовом секторе на 6,1%, в то же время производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 11,5%.

Согласно статданным, 60,3% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 33,6% - перерабатывающем секторе, 5,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 7,6%, товарного газа увеличилась на 7,3%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri neft-qaz sənayesi 11 %-dən çox artıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
Ильхам Алиев: Я счастлив, что исполнил волю отца
8 ноября 2020 г. 13:32
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi