Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла почти на 5%

За январь-август текущего года промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на сумму 42 миллиарда манатов, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 2,1%, в то время как в ненефтегазовом секторе наблюдался рост на 4,8%.

Структура промышленного производства распределилась следующим образом: 61,2% пришлось на добывающий сектор, 32,3% - на обрабатывающий сектор, 5,5% - на производство, распределение и снабжение электроэнергией, газом и паром, а 1% - на водоснабжение, очистку и переработку отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 4,7%, тогда как добыча товарного газа увеличилась на 2,8%.

В обрабатывающей промышленности наблюдалась разнонаправленная динамика. Значительный рост показали: производство фармацевтической продукции - на 93,5%, деревообработка и производство изделий из дерева - на 85,6%, текстильная промышленность - на 29%, производство пищевых продуктов - на 10,8%, химическая промышленность - на 8,4%, производство табачных изделий - на 8%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 6,1%, производство машин и оборудования - на 0,7%.

В то же время ряд отраслей продемонстрировал снижение: производство нефтепродуктов - на 0,1%, производство напитков - на 0,4%, производство строительных материалов - на 4,2%, производство мебели - на 7,6%, металлургическая промышленность - на 12,3%, производство готовых металлических изделий - на 12,7%, производство электрооборудования - на 13,8%, установка и ремонт машин и оборудования - на 14%, производство одежды - на 20,8%, производство кожи, изделий из кожи и обуви - на 22,1%, полиграфическая продукция - на 23,6%, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 24,8%, производство бумаги и картона - на 26,2%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции - на 29,1%.

Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром увеличился на 1,6%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 4,4%.