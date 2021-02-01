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Названы характеристики единственного в мире Porsche 911 с заводской броней

Названы характеристики единственного в мире Porsche 911 с заводской броней Блогер YouTube-канала That Nine Eleven Guy рассказал о единственном в мире Porsche 911 с заводской броней
Промышленность
1 февраля 2021 г. 06:23
Названы характеристики единственного в мире Porsche 911 с заводской броней

Блогер YouTube-канала That Nine Eleven Guy рассказал о единственном в мире Porsche 911 с заводской броней.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, защищённое купе разработали в 1997 году на базе Porsche 996.

Специалисты Porsche усилили кузов композитными панелями, заменили стёкла и установили более прочные шины.

Прототип бронированного Porsche — результат эксперимента инженеров немецкой фирмы, которые изучали перспективы развивающегося рынка пуленепробиваемых автомобилей.

За основу проекта взяли купе Porsche 996 Carrera, самый передовой спорткар немецкой марки, дебютировавший в том же 1997 году. Обычные стёкла заменили на 20-миллиметровые многослойные пуленепробиваемые аналоги, также усилили кузовные панели, используя инновационный энергопоглощающий композит Dyneema — материал, который в 15 раз прочнее стали.

Испытания на прочность броневик Porsche выдержал: автомобиль мог противостоять обстрелу из револьвера Magnum 44-го калибра, что примерно соответствует классу баллистической защиты B4. Вдобавок, усиленный спорткар отличался прекрасной шумоизоляцией. Однако снаряжённая масса автомобиля выросла вдвое до 2,7 тонны, и атмосферный 300-сильный оппозитный двигатель объёмом 3,4 литра оказался для спорткара слабоват.

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