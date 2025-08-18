О нас

Названа причина расширения территории Сумгайытского химпромпарка

Названа причина расширения территории Сумгайытского химпромпарка 14:09
Промышленность
18 августа 2025 г. 14:49
Названа причина расширения территории Сумгайытского химпромпарка

Расширение территории Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП) обусловлено многочисленными обращениями предпринимателей.

Об этом в комментарии Report сообщил пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Кязымов.

Он напомнил, что при создании парка его территория была определена в размере 167,66 га: "Учитывая растущий интерес предпринимателей к этой сфере, глава государства в разные годы подписал 7 распоряжений о расширении территории парка. В результате территория СХПП была постепенно увеличена до 639,83 га".

По его словам, при дальнейшем росте интереса предпринимателей парк в будущем может быть еще больше расширен за счет новых территорий.

Кязымов подчеркнул, что расширение территории парка будет способствовать дальнейшему росту масштабов промышленного производства в стране, а поддержка производства экспортно-ориентированной продукции повысит конкурентоспособность местной продукции на международных рынках:

"Расширение также придаст дополнительный импульс развитию экономики за счет привлечения иностранных инвестиций в страну. Реализация проекта создаст условия для открытия тысяч новых рабочих мест и повысит уровень занятости населения. При этом диверсификация экономики будет дополнительно усилена за счет поддержки развития местного предпринимательства".

Пресс-секретарь добавил, что 39 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем более 6 млрд манатов в СХПП получили статус резидента: "28 предприятий уже начали работу, остальные резиденты находятся на стадии строительно-монтажных работ и проектирования. На сегодняшний день инвестировано более 5,5 млрд манатов и создано более 6 300 постоянных рабочих мест. Эти цифры свидетельствуют о том, что СХПП стал не только центром промышленного производства, но и одним из важных столпов социально-экономического развития региона".

По словам Кязымова, деятельность Парка не ограничивается химической промышленностью: "Здесь действуют многочисленные местные и иностранные компании в сфере металлургии, производства строительных материалов, энергетики и т.д. Они еще больше укрепляют промышленный потенциал Азербайджана, внедряя современное производственное оборудование и технологии, соответствующие международным экологическим стандартам. Это весомый вклад в развитие ненефтегазового сектора Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisinin genişləndirilməsinin səbəbi və məqsədi açıqlanıb

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил производство лакокрасочных изделий почти на 7%
Азербайджан увеличил производство лакокрасочных изделий почти на 7%
18 августа 2025 г. 15:01
Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи почти на 25%
Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи почти на 25%
18 августа 2025 г. 13:39
Производство обуви в Азербайджане выросло на 7%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 7%
18 августа 2025 г. 13:17
Азербайджан увеличил производство кожи более чем вдвое
Азербайджан увеличил производство кожи более чем вдвое
16 августа 2025 г. 17:49
Азербайджан увеличил производство бентонита более чем на 58%
Азербайджан увеличил производство бентонита более чем на 58%
16 августа 2025 г. 16:12
Производство кирпича в Азербайджане выросло более чем на 8%
Производство кирпича в Азербайджане выросло более чем на 8%
16 августа 2025 г. 10:45
В Масаллинском промквартале произведена продукция на 16 млн манатов
ФотоВ Масаллинском промквартале произведена продукция на 16 млн манатов
14 августа 2025 г. 11:39
В Нахчыване растет промышленное производство
В Нахчыване растет промышленное производство
13 августа 2025 г. 18:15
Производство в Нефтчалинском промквартале увеличилось в 4 раза
Производство в Нефтчалинском промквартале увеличилось в 4 раза
13 августа 2025 г. 16:06
Территория Пираллахинского промпарка полностью передана в пользование предпринимателей
Территория Пираллахинского промпарка полностью передана в пользование предпринимателей
11 августа 2025 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi