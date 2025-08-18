Названа причина расширения территории Сумгайытского химпромпарка

14:09

Расширение территории Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП) обусловлено многочисленными обращениями предпринимателей.

Об этом в комментарии Report сообщил пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Кязымов.

Он напомнил, что при создании парка его территория была определена в размере 167,66 га: "Учитывая растущий интерес предпринимателей к этой сфере, глава государства в разные годы подписал 7 распоряжений о расширении территории парка. В результате территория СХПП была постепенно увеличена до 639,83 га".

По его словам, при дальнейшем росте интереса предпринимателей парк в будущем может быть еще больше расширен за счет новых территорий.

Кязымов подчеркнул, что расширение территории парка будет способствовать дальнейшему росту масштабов промышленного производства в стране, а поддержка производства экспортно-ориентированной продукции повысит конкурентоспособность местной продукции на международных рынках:

"Расширение также придаст дополнительный импульс развитию экономики за счет привлечения иностранных инвестиций в страну. Реализация проекта создаст условия для открытия тысяч новых рабочих мест и повысит уровень занятости населения. При этом диверсификация экономики будет дополнительно усилена за счет поддержки развития местного предпринимательства".

Пресс-секретарь добавил, что 39 субъектов предпринимательства с инвестиционным портфелем более 6 млрд манатов в СХПП получили статус резидента: "28 предприятий уже начали работу, остальные резиденты находятся на стадии строительно-монтажных работ и проектирования. На сегодняшний день инвестировано более 5,5 млрд манатов и создано более 6 300 постоянных рабочих мест. Эти цифры свидетельствуют о том, что СХПП стал не только центром промышленного производства, но и одним из важных столпов социально-экономического развития региона".

По словам Кязымова, деятельность Парка не ограничивается химической промышленностью: "Здесь действуют многочисленные местные и иностранные компании в сфере металлургии, производства строительных материалов, энергетики и т.д. Они еще больше укрепляют промышленный потенциал Азербайджана, внедряя современное производственное оборудование и технологии, соответствующие международным экологическим стандартам. Это весомый вклад в развитие ненефтегазового сектора Азербайджана".