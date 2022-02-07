Закир Ибрагимов: Запасы золота на месторождении "Човдар“ выросли

В результате дополнительных исследований, разведки и оптимизации добычи, проведенных AzerGold в прошлые годы, запасы золота на этапе оксидной разработки месторождения "Човдар“ выросли со 179 тысяч унций до 212 тысяч унций.

В результате дополнительных исследований, разведки и оптимизации добычи, проведенных AzerGold в прошлые годы, запасы золота на этапе оксидной разработки месторождения "Човдар“ выросли со 179 тысяч унций до 212 тысяч унций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, этап оксидной разработки месторождения завершен в апреле 2021 года.

Он напомнил, что за 5 лет деятельности общие показатели добычи составляют 255,6 тыс. унций золота и 484,5 тыс. унций серебра.