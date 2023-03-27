Назначен новый замминистра оборонной промышленности Азербайджана

Вугар Валех оглу Мустафаев назначен на должность заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана.
Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.
В. Мустафаев родился в 1986 году в Баку, в 2004-2008 годах учился в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики по специальности "Инженерная экономика и менеджмент", а в 2010-2013 годах - в Хазарском университете по специальности "Финансы и кредит", получил степень MBA в области управления бизнесом.