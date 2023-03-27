О нас

Назначен новый замминистра оборонной промышленности Азербайджана

Назначен новый замминистра оборонной промышленности Азербайджана Вугар Валех оглу Мустафаев назначен на должность заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана.
Промышленность
27 марта 2023 г. 13:02
Назначен новый замминистра оборонной промышленности Азербайджана

Вугар Валех оглу Мустафаев назначен на должность заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

В. Мустафаев родился в 1986 году в Баку, в 2004-2008 годах учился в Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики по специальности "Инженерная экономика и менеджмент", а в 2010-2013 годах - в Хазарском университете по специальности "Финансы и кредит", получил степень MBA в области управления бизнесом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirinə yeni müavin təyin edilib

Другие новости из категории

ЕС и ФРГ нашли компромисс по вопросу запрета авто с ДВС
ЕС и ФРГ нашли компромисс по вопросу запрета авто с ДВС
25 марта 2023 г. 19:33
Volkswagen прекратит выпуск седанов Passat
Volkswagen прекратит выпуск седанов Passat
23 марта 2023 г. 20:52
Азербайджан увеличил экспорт алюминия на 2%
Азербайджан увеличил экспорт алюминия на 2%
23 марта 2023 г. 17:22
Производство стальных труб в Азербайджане увеличилось более чем в 2 раза
Производство стальных труб в Азербайджане увеличилось более чем в 2 раза
22 марта 2023 г. 12:49
В Азербайджане выросло производство пропилена
В Азербайджане выросло производство пропилена
21 марта 2023 г. 18:22
Производство электрооборудования в Азербайджане выросло на 26 %
Производство электрооборудования в Азербайджане выросло на 26 %
21 марта 2023 г. 17:31
Азербайджан нарастил экспорт химической продукции на 8%
Азербайджан нарастил экспорт химической продукции на 8%
21 марта 2023 г. 15:15
Производство обуви в Азербайджане выросло в 3,7 раза
Производство обуви в Азербайджане выросло в 3,7 раза
20 марта 2023 г. 14:31
AzerGold назвал стоимость создания производственной цепочки железорудного концентрата
AzerGold назвал стоимость создания производственной цепочки железорудного концентрата
18 марта 2023 г. 18:06
В Азербайджане проведена переоценка минеральных ресурсов двух месторождений
В Азербайджане проведена переоценка минеральных ресурсов двух месторождений
18 марта 2023 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi