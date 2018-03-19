Назначен новый заместитель генерального директора Petkim

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), назначен новый заместитель генерального директора.

Как передает Report, об этом Petkim Holding сообщил на Платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu – KAP).

По информации, Динчер Акбаба назначен на должность заместителя гендиректора по проектам и техническим услугам.

Ранее эту должность занимал Билал Гулиев, который получил новое назначение в SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочке" SOCAR в Турции.