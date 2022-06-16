Назначен новый руководитель Агентства по развитию экономических зон

Эльшад Нуриев назначен председателем правления Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики.

Эльшад Нуриев назначен председателем правления Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики.

Об этом Report сообщили в агентстве.

До этого назначения Эльшад Нуриев руководил ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк", работал на руководящих постах в компаниях “BP Azərbaycan”, “Azpetrol”, Университете АДА, различных сельскохозяйственных и промышленных холдингах.

Кроме того, Раваят Мустафаев назначен первым заместителем председателя Агентства. Эльхан Шириев, Замир Дибиров, Фуад Магеррамов назначены заместителями председателя Агентства.