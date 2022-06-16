Назначен новый руководитель Агентства по развитию экономических зон

Эльшад Нуриев назначен председателем правления Агентства по развитию экономических зон Министерства экономики.
Об этом Report сообщили в агентстве.
До этого назначения Эльшад Нуриев руководил ООО "Сумгайытский химико-промышленный парк", работал на руководящих постах в компаниях “BP Azərbaycan”, “Azpetrol”, Университете АДА, различных сельскохозяйственных и промышленных холдингах.
Кроме того, Раваят Мустафаев назначен первым заместителем председателя Агентства. Эльхан Шириев, Замир Дибиров, Фуад Магеррамов назначены заместителями председателя Агентства.