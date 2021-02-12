Назначен новый гендиректор Holcim Azerbaijan

В компании Holcim Azerbaijan, крупнейшем производителе цемента в Азербайджане, произошли кадровые изменения

В компании Holcim Azerbaijan, крупнейшем производителе цемента в Азербайджане, произошли кадровые изменения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании LafargeHolcim Russia.

Согласно информации, в Holcim Azerbaijan назначен новый генеральный директор. Эта должность была поручена Халиду Самака. Он сменил на этом посту Фредерика Гумбала.

Самака работал в LafargeHolcim Russia с 2001 года. С 2017 года он являлся техническим директором в компании. Ранее возглавлял цементные заводы в российских городах Коломна и Воскресенск.

Компания Holcim, действующая в 70 странах, начала свою деятельность в Азербайджане с 2000 года. Ее уставный капитал составляет 31 млн 812 тыс. 880 манатов. 86% акций компании принадлежат швейцарским Lafarge Holcim и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH. (76% и 10% соответственно), а 14% - физическим лицам. Годовая производственная мощность Holcim Azerbaijan составляет 1,7 млн тонн.