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Назначен новый гендиректор Holcim Azerbaijan

Назначен новый гендиректор Holcim Azerbaijan В компании Holcim Azerbaijan, крупнейшем производителе цемента в Азербайджане, произошли кадровые изменения
Промышленность
12 февраля 2021 г. 14:50
Назначен новый гендиректор Holcim Azerbaijan

В компании Holcim Azerbaijan, крупнейшем производителе цемента в Азербайджане, произошли кадровые изменения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании LafargeHolcim Russia.

Согласно информации, в Holcim Azerbaijan назначен новый генеральный директор. Эта должность была поручена Халиду Самака. Он сменил на этом посту Фредерика Гумбала.

Самака работал в LafargeHolcim Russia с 2001 года. С 2017 года он являлся техническим директором в компании. Ранее возглавлял цементные заводы в российских городах Коломна и Воскресенск.

Компания Holcim, действующая в 70 странах, начала свою деятельность в Азербайджане с 2000 года. Ее уставный капитал составляет 31 млн 812 тыс. 880 манатов. 86% акций компании принадлежат швейцарским Lafarge Holcim и Holcim Auslandbeteiligungs GmbH. (76% и 10% соответственно), а 14% - физическим лицам. Годовая производственная мощность Holcim Azerbaijan составляет 1,7 млн тонн.

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Версия на английском языке 'Holcim Azerbaijan' appoints new CEO
Версия на азербайджанском языке “Holcim Azerbaijan”a yeni baş icraçı direktor təyin edilib

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