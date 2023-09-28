Назначен координатор по экологическим вопросам села Союдлю

Назначен координатор по экологическим вопросам села Союдлю Гедабекского района.

Назначен координатор по экологическим вопросам села Союдлю Гедабекского района.

Как сообщает командированный в село Союдлю корреспондент Report, об этом заявил председатель комиссии, созданной для проведения мониторинга и оценки текущей ситуации в сфере отходов в селе Союдлю, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на встрече с жителями села.

Министр проинформировал жителей о результатах мониторинга, проведенного на территории села международной мониторинговой компанией Micon.

М.Бабаев отметил, что жители Союдлю могут обращаться по экологическим вопросам к Назарову Сурхаю Али оглу.