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Назначен еще один заместитель председателя "Азерхалча"

Назначен еще один заместитель председателя "Азерхалча" Назначен еще один заместитель председателя правления ОАО "Азерхалча".
Промышленность
15 июля 2022 г. 17:34
Назначен еще один заместитель председателя Азерхалча

Назначен еще один заместитель председателя правления ОАО "Азерхалча".

Как стало известно Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев

Согласно распоряжению, данная должность поручена Эмину Эфендиеву. Таким образом, число заместителей председателя структуры дошло до двух. В прошлом году его заместителем был назначен Джейхун Алибеков.

Э.Эфендиев в 2018-2021 годы был гендиректором ООО "Азерпочт" министерства цифрового развития и транспорта, с октября прошлого года работал на должности советника председателя "Азерхалча".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərxalça"ya daha bir sədr müavini təyin edilib

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