Накопленный убыток "Азерхалча" достиг 14 млн манатов

ОАО "Азерхалча" завершил 2020 год с убытком в размере 3,283 млн мантов.

ОАО "Азерхалча" завершил 2020 год с убытком в размере 3,283 млн мантов.

Как передает Report со ссылкой на финансовую отчетность акционерного общества, это по сравнению с 2019 годом на 38,5% меньше.

Накопленный убыток компании вырос на 36% до 13,839 млн манатов.

В 2020 году доходы "Азерхалча" от продажи составили 5,142 млн манатов (в 16,6 раза больше, чем в 2019 году), себестоимость продаж – 4,59 млн манатов (в 12 раз больше), другие доходы – 1,146 млн манатов (годом ранее не было), административные и операционные расходы – 5,089 млн манатов (на 0,5% меньше), чистая прибыль ото операций с иностранной валютой – 109 тыс. манатов (годом ранее был убыток).

На 1 января 2021 года активы "Азерхалча" составили 107,004 млн манатов, что в годовом сравнении на 0,5% меньше. В отчетный период обязательства компании выросли на 62,9% до 1,041 млн манатов, балансовый капитал – сократился на 0,9% до 105,963 млн манатов.

Напомним, что "Азерхалча" было создано распоряжением президента страны от 5 мая 2016 года. Его уставный капитал составляет 15 миллионов манатов. Акционерное общество, на 100% принадлежащее государству, осуществляет производство, экспорт ковров и ковровых изделий в стране, организацию их сбыта внутри страны и за рубежом, внедрение новых технологий в производство ковров и ковровых изделий, модернизацию материально-технической базы и ее рациональное использование, а также другие работы, связанные с развитием этой сферы.