Начинается экспорт из Гаджигабульского промышленного квартала

В промышленном квартале в Гаджигабуле, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Министерства экономики, начинается экспорт произведенной продукции.

В промышленном квартале в Гаджигабуле, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Министерства экономики, начинается экспорт произведенной продукции.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Резидент квартала - ООО "Elberg" впервые будет экспортировать в Узбекистан металлоконструкции и строительные материалы. Согласно контракту, компания отправит в Узбекистан продукцию на сумму 1,5 млн долларов США. Это первый экспорт из Промышленного квартала Гаджигабула. Кроме того, компания ведет переговоры об экспорте в Грузию и страны Центральной Азии.

"Elberg" производит металлоконструкции и оборудование для строительных материалов с использованием технологий Турции, Японии и Финляндии в промышленном квартале Гаджигабул. На сегодняшний день в предприятие инвестировано 3,5 млн манатов и создано более 40 рабочих мест.