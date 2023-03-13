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Начинается экспорт из Гаджигабульского промышленного квартала

Начинается экспорт из Гаджигабульского промышленного квартала В промышленном квартале в Гаджигабуле, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Министерства экономики, начинается экспорт произведенной продукции.
Промышленность
13 марта 2023 г. 19:00
Начинается экспорт из Гаджигабульского промышленного квартала

В промышленном квартале в Гаджигабуле, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Министерства экономики, начинается экспорт произведенной продукции.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Резидент квартала - ООО "Elberg" впервые будет экспортировать в Узбекистан металлоконструкции и строительные материалы. Согласно контракту, компания отправит в Узбекистан продукцию на сумму 1,5 млн долларов США. Это первый экспорт из Промышленного квартала Гаджигабула. Кроме того, компания ведет переговоры об экспорте в Грузию и страны Центральной Азии.

"Elberg" производит металлоконструкции и оборудование для строительных материалов с использованием технологий Турции, Японии и Финляндии в промышленном квартале Гаджигабул. На сегодняшний день в предприятие инвестировано 3,5 млн манатов и создано более 40 рабочих мест.

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